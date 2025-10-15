Presidente de la República Nicolás Maduro entregó residencia La Viñeta a la Gran Misión Abuelos de la Patria (+Fotos)

El mandatario hizo un llamado a aprovechar las 10 semanas restantes del año 2025 para una jornada de inauguraciones de casas de los abuelos en todo el país.

El presidente Nicolás Maduro, acompañado de la primera dama, Cilia Flores, entregó a la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria los espacios de la residencia presidencial La Viñeta, ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas, este martes.

Esta residencia funcionará como área de atención y esparcimiento sano para los adultos mayores.

Maduro calificó la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria como el «corazón bello de la patria», y ha emitido la instrucción de: «acelerar el paso» para su desarrollo.

En ese sentido, hizo un llamado a aprovechar las 10 semanas restantes del año 2025 para una jornada de inauguraciones: «Hay que aprovecharlas para abrir e inaugurar las Casas de Abuelos y Abuelas en todo el país».

Esta directriz subraya la prioridad del Gobierno en dignificar y garantizar espacios de atención y amor para los adultos mayores antes de finalizar el año.

