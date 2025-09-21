Presidente de la República Nicolás Maduro: El pueblo de Venezuela le dice a EEUU. basta de amenazas

El mandatario y comandante en Jefe de la FANB resaltó la fortaleza de la unión cívico-militar como garantía de defensa de la soberanía de Venezuela.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que el pueblo venezolano está más unido que nunca para defender su soberanía ante las amenazas de Estados Unidos, al realizar un balance de la operación desplegada este sábado 20 de septiembre “Los cuarteles van al pueblo”, protagonizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana.

Ante 10 mil campesinos presentes en la Asamblea Fundacional del Congreso Nacional Campesino, realizada en Maracay, y junto a 36 mil voceros conectados en videoconferencia, el mandatario y comandante en Jefe de la FANB resaltó la fortaleza de la unión cívico-militar como garantía de defensa de la soberanía nacional.

“Allá están llegando los tanques, las tanquetas, el armamento antiaéreo, los fusiles, las ametralladoras, que son las armas de la República en manos de su Fuerza Armada y del pueblo”, señaló el presidente Maduro en relación a la operación desplegada este sábado, que se realizó en 5.336 circuitos comunales de todo el país.

Según el mandatario, estas jornadas formativas teóricas y prácticas han permitido una preparación táctica del pueblo venezolano si se mantienen las amenazas de Washington y si se requiere pasar a una fase activa de lucha armada.

En esta línea, el jefe de Estado expresó: “Estamos más unidos que nunca para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo del pueblo de Venezuela”.

La operación “Los cuarteles van al pueblo” realizada este sábado es un ejercicio inédito en la historia de Venezuela, donde miles de efectivos de la FANB se desplegaron en comunidades, pueblos y zonas indígenas de todo el país.

Se constituyó además como continuidad de la operación que tuvo lugar el sábado pasado, denominada el “Pueblo va a los Cuarteles”, que unió a los cuerpos combatientes del país, la Milicia Nacional Bolivariana y los ciudadanos de todo el país que acudieron a los cuarteles para recibir adiestramiento militar.

Al respecto de esa jornada, el presidente Nicolás Maduro destacó su éxito y enfatizó “Es la fusión de la unión profunda de nuestra FANB, heredera directa del ejército unido libertador (…) y nuestro pueblo organizado y empoderado”.

Durante su alocución, el presidente entonó estrofas de la canción mexicana de resistencia “No tenemos miedo” y resaltó “es un himno de la resistencia de nuestra América, de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y a los pueblos de nuestra América le decimos aquí está el pueblo de Venezuela, unido, de pie y victorioso. No han podido ni podrán jamás con la Venezuela libre, soberana y rebelde.“

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur