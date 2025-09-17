Presidente de la República Nicolás Maduro: EEUU. ha sometido a Venezuela a una guerra multiforme

El jefe de Estado enfatizó que la unión de todos los sectores permitirá vencer las amenazas norteamericanas.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que «Venezuela está siendo sometida, de manera inmoral, violando todo el derecho internacional, violando toda la normativa del Estado de derecho internacional establecido en la Carta de Naciones Unidas».

Durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Maduro afirmó que Estados Unidos ha sometido a nuestro país a una «guerra multiforme».

«Particularmente, en las últimas 5 semanas, a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral», aseveró.

En este sentido, el jefe de Estado aseguró que la unión de todos los sectores permitirá vencer las amenazas norteamericanas y llamó a la ciudadanía a mantenerse unida.

«Y el camino para nosotros contener la amenaza, neutralizarla y derrotarla plenamente y que triunfe la paz es la unión de todos los sectores de Venezuela por encima de distinguos políticos, ideológicos, de colores, de cultura, de raza, de religiones. Unión Nacional», expresó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión