Presidente de la Republica Nicolás Maduro dio inicio a la reunión del Consejo Federal de Gobierno

En la reunión participan los gobernadores y alcaldes del país, recientemente electos.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio inicio este miércoles a la reunión del Consejo Federal de Gobierno (CFG), desde el Palacio de Miraflores, donde participarán los gobernadores y alcaldes del país.

Durante el CFG se evaluará la agenda de trabajo para la transformación del Estado venezolano y lograr la integración de los nuevos gobernantes, electos el 25 de mayo y el 27 de julio pasados, en el Plan Nacional de las 7 Transformaciones, dirigido a impulsar el desarrollo del país.

En forma gradual, los mandatarios regionales y municipales arribaron al Palacio de Miraflores, donde fueron recibidos en la entrada por el mandatario nacional, junto a la primera dama de la República, Cilia Flores.

La agenda de trabajo para los próximos cuatro años, tiene que ver con la transformación del Estado moderno, para poner en el centro a la familia y al Poder Popular organizado y la transferencia de recursos a los proyectos del pueblo en cada entidad.

