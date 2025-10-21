Presidente de la República Nicolás Maduro convocó Consulta Popular para el domingo 23 de noviembre

El mandatario Nicolás Maduro afirmó que estos procesos serán trimestrales con el objetivo de alcanzar seis mil comunas consolidadas en 2027.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó una nueva Consulta Popular para el domingo 23 de noviembre, durante la inauguración de la Sala de Autogobierno en la Base de Misiones Socialistas «Comuna Las 8 Raíces de Mecedores» de La Pastora, en Caracas.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro inauguró Sala de Autogobierno en la Base de Misiones Socialistas «Comuna Las 8 Raíces de Mecedores»

Maduro afirmó que nuevamente las comunidades del país podrán elegir dos proyectos para su beneficio.

«Convoco la cuarta Consulta Comunal, elecciones generales, el 23 de noviembre. Todos los vecinos a votar, a elegir sus dos proyectos; ya es un sistema, lo instalamos este año. Ustedes votan, el voto popular de los vecinos y vecinas elige un proyecto, el que más gana votos, y el segundo ya debe tener garantizado su recurso», dijo el mandatario.

El jefe de Estado agregó que su próximo objetivo es tener «seis mil comunas» para el 1 de enero de 2027.

«Y para avanzar en esa meta, hemos establecido varias estrategias, pero una estrategia vital, las consultas trimestrales», aseveró.

«Vamos por el camino correcto, el de la rectificación necesaria, con planes estratégicos avanzados. Hoy, por ejemplo, tenemos las Agendas Concretas de Acción (ACA) en 5336 Circuitos Comunales, hechas por el pueblo, desde las bases», agregó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión