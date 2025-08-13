Presidente de la República Nicolás Maduro ascendió a oficiales superiores de la FANB en La Guaira

El acto se realizó desde la parroquia Macuto, en el estacionamiento del estadio de béisbol Jorge Luis García Carneiro, en el estado La Guaira.

Este martes 12 de agosto, el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, lideró el acto de fortalecimiento del Plan Cuadrantes de Paz de los Circuitos Comunales.

Leer También: Diosdado Cabello advierte que MCM es la jefa de una conspiración contra Venezuela: «En este juego nos quiere meter esta asesina»

El acto se realizó desde la parroquia Macuto, en el estacionamiento del estadio de béisbol G/J Jorge Luis García Carneiro, en el estado La Guaira, donde procedió a otorgar el grado de mayor general a 12 efectivos de la FANB.

El mandatario nacional confirió el grado de mayor general a cinco oficiales del Ejército Bolivariano. De igual forma, en un reconocimiento a la trayectoria naval, dos oficiales de la Armada Bolivariana fueron ascendidos al grado de almirante.

La FANB también fue honrada con el ascenso a mayor general de dos oficiales de la Aviación Militar Bolivariana y tres oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes recibieron su nuevo grado.

El presidente Maduro otorgó la condecoración «Orden a la Paz» a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por defender y garantizar la paz, al evitar los actos de violencia que la derecha fascista pretendía ejecutar en espacios públicos de Caracas.

En la jornada, el jefe de Estado manifestó que «esta condecoración se la doy en nombre de todas las vidas que ustedes han salvado siempre, pero específicamente por las vidas que salvaron con el atentado terrorista que logramos frustrar».

«Ustedes, por intermedio de la mano de Dios, salvando vidas desde el SEBIN y desde toda la policía del país, merecen esta condecoración», sentenció.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión