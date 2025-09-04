Presidente de la República Nicolás Maduro anuncia expansión de Cuadrantes de Paz para garantizar blindaje territorial de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro activó 173 Cuadrantes de Paz en Carabobo para fortalecer la seguridad y consolidar la defensa integral de la región.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el Puesto de Comando Presidencial para consolidar el Plan de los Cuadrantes de Paz y los Circuitos Comunales en el estado Carabobo.

Durante el acto, se inauguró el Centro de Adiestramiento Popular Militar-Policial y un área de mantenimiento mecánico preventivo para las fuerzas populares.

En este contexto, el jefe de Estado destacó la activación de 173 Cuadrantes de Paz, un aumento respecto a los 160 previos, distribuidos en los 14 municipios de la entidad. “Vamos a convertir a Carabobo en territorio libre de narcobandas, territorio inexpugnable de la patria y de la revolución bolivariana”, afirmó el presidente Maduro.

El presidente señaló que esta actividad forma parte de las acciones de la Tercera Transformación (3T), relacionada con la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la paz interna, el combate contra las bandas mafiosas criminales y las narcobandas.

Asimismo, el mandatario subrayó la importancia de los Circuitos Comunales para fortalecer la seguridad y la estabilidad, en línea con la estrategia de defensa integral contra amenazas externas. El evento contó con la participación del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

La iniciativa busca consolidar la seguridad ciudadana y reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en la protección de la soberanía. En la comuna Vivirás por Siempre, se revisaron los planes de defensa popular, resaltando el legado histórico de resistencia en la región donde “nació la revolución bolivariana”.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur