Presidente de la AN presentó pruebas sobre el robo de Citgo

Durante la Plenaria de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital), reveló una comunicación del 20 de julio de Carlos Jordá, dirigida a los trabajadores de Citgo Petroleum Corporation, informando que en tres meses venderán la petrolera venezolana a Delek Holdings, Inc., una empresa de refinación y mercadeo estadounidense israelí.

El parlamentario explicó que Jordá, quien ha acumulado un patrimonio de dos millones de dólares, tiene acciones de Delek por un millón 152 mil dólares. “En el momento en que ya sabía que el tribunal le iba a dar la ‘razón’ a Cristallex sobre Citgo, él envió tal comunicación para que las acciones de la empresa israelí subieran de valor”, dijo.

Agregó que la comunicación señala que el 23 de octubre se iniciará el proceso de venta y se llevará a cabo una subasta el 10 de junio de 2024, luego de lo cual el tribunal de la causa autorizará la venta.

Ante estas acciones, Rodríguez instruyó a la Comisión Especial que Identificará el Alcance y las Responsabilidades de las Confesiones de Donald Trump contra Venezuela, que preside el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante (PSUV/Dtto. Capital), incorporar este caso a las investigaciones que adelanta.

Vale recordar que Crystallex, una minera canadiense, obtuvo un fallo a favor en un tribunal estadounidense sobre la liquidación de las acciones de Citgo para satisfacer una deuda de 1.400 millones de dólares.

El diputado invocó la Ley de Extensión de Dominio y su aplicación al daño que hace Jordá a propiedades y activos que le pertenecen a los venezolanos y venezolanas. Dijo que Jordá planea robarse más de 15 mil millones de dólares.

“Este señor (Carlos Jordá) tiene que pagar por el daño que está haciendo a (los) activos y (las) propiedades que pertenecen a todo el pueblo de Venezuela, tal cual como está establecido en la Ley de Extinción de Dominio, y nos quedaríamos cortos ejecutando los posibles bienes que pueda tener aquí o sus testaferros; nos quedaríamos cortos porque difícilmente alcanzaría la cifra de más de 15 mil millones de dólares que está planeando robarse”, dijo Rodríguez

Leer también: Fuerza Vecinal Recibió propuesta del candidato a primaria César Pérez Vivas

Recordó que Jordá fue nombrado presidente de Citgo por Juan Guaidó. Agregó que hasta 2019 este individuo era el CEO de la empresa Delek US. “Y el beneficiado de esta venta de Citgo, que no es real, es la empresa israelí”, explicó Rodríguez.

“(Guaidó) se atrevió de sustraerle a los venezolanos todos los activos en el exterior (…) con la complicidad del imperio norteamericano, todo esto con la intención de apropiarse de bienes que no le pertenecen a Donald Trump (expresidente de EE. UU.), que no le pertenecen a Juan Guaidó, que no le pertenecen a este ladrón (Carlos Jordá) que ni siquiera merece llevar el apelativo de haber nacido en esta tierra”.



Con información de Prensa AN