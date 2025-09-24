Presidente de Irán Masoud Pezeshkian: Netanyahu es un criminal e impone su presencia a través de la fuerza

Pezeshkian resaltó que “los líderes israelíes se jactan de un mapa del “Gran Israel”, lo que revela sus intenciones de imponerlo por la fuerza y la brutalidad”.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, criticó este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas las acciones hostiles de la entidad sionista de Israel y EE.UU. en la región del Medio Oriente, calificándolas de agresiones sistemáticas contra países vecinos, y manifestó que los líderes israelíes se jactan de un mapa del “Gran Israel”, lo que revela sus intenciones de imponerlo por la fuerza y ​​la brutalidad.

Durante su intervención, Pezeshkian repasó los hechos de los últimos dos años y señaló la devastación, la hambruna y la campaña de exterminio en Gaza, la destrucción de viviendas, las violaciones a la soberanía y la integridad territorial del Líbano, los ataques contra la infraestructura en Siria y los bombardeos que han afectado a la población en Yemen, y más recientemente la agresión contra Qatar.

Cuestionó los asesinatos de científicos iraníes, llevados a cabo con el respaldo del país con el Ejército más poderoso del mundo, bajo el pretexto de la legítima defensa, así como el bombardeo a instalaciones nucleares con fines pacíficos.

El mandatario persa criticó la postura de EE.UU. y su papel en la alteración de la paz global: “¿Quién amenaza realmente la estabilidad mundial? ¿Quién viola los principios fundamentales de la humanidad?”, preguntó ante la Asamblea.

Recordó además la agresión sufrida por Irán en junio pasado, cuando ataques aéreos contra ciudades e infraestructuras del país —en que fueron asesinados por Israel más de mil civiles iraníes— coincidieron con negociaciones diplomáticas, calificando estos actos de traición a la diplomacia y sabotaje a los esfuerzos de paz.

Sobre este tema, destacó la unidad nacional del pueblo y resaltó que los intentos de derrotarlo fracasaron. Irán nunca se rendirá a un Estado agresor como Israel, sentenció.

Respecto a Gaza, Pezeshkian afirmó que, como resultado del asedio genocida de Israel, más de 65.300 civiles, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados y se les ha negado acceso a alimentos, medicamentos y atención médica, como castigo colectivo.

Reiteró que Irán nunca ha buscado desarrollar armas nucleares y criticó que naciones con los mayores arsenales, en violación del Tratado de No Proliferación Nuclear, presionen al país persa con acusaciones infundadas.

El Presidente iraní también responsabilizó a Reino Unido, Francia y Alemania de actuar “al servicio de Estados Unidos” al intentar reimponer sanciones de Naciones Unidas contra la República Islámica por supuestos incumplimientos del acuerdo nuclear de 2015, calificando esta maniobra como “ilegal” y basada en coerción e intimidación.

Entre otras ideas, el Presidente iraní llamó a cooperar en la región de Asia Occidental, y señaló que su nación ha fortalecido los procesos de colaboración a través de la paz, el diálogo y la amistad.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur