Presidente de INECOLARA: “Se convirtió en una moda hacer una solicitud para talar árboles”

El Presidente del Instituto de Ecosocialismo del estado Lara (INECOLARAA), Robert Torres, afirmó que están recibiendo constantes solicitudes para talar árboles sin ningún fundamento que permita aprobarla por los estudios técnicos que realizan para la poda o tala de la vegetación.

“Lamentablemente se convirtió en una moda hacer la solicitud para talar un árbol porque me ensucia el patio, porque las hojas me caen encima del techo o porque las frutas me caen en mi vehículo, por eso hacemos el llamado a la conciencia, hay un protocolo a seguir“, aseguró Torres, desde la sede de (INECOLARA) en la Biblioteca Pío Tamayo.

Además, aseguró que han atendido más de 200 denuncias relacionadas a ilícitos ambientales: “Detenidas 18 personas en el municipio Andrés Eloy Blanco por delitos ambientales en denuncian recibidas desde la Sala Situacional. También estamos en un plan de fiscalización en Río Tocuyo porque no se puede tener actividad productiva en los márgenes del río“, indicó.

Finalmente, informó que también han atendido denuncias por ilícitos ambientales en la zona del Valle del Turbio del municipio Iribarren: “Allí fueron detenidas dos personas que fueron capturadas en flagrancia. Nos mantenemos desplegados recibiendo y atendiendo estas denuncias“, puntualizó.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto