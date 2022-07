Presidente de Futuro, Henri Falcón sobre la homosexualidad: «Yo no aspiro que un hijo o nieto agarre esa condición»

El exgobernador de Lara Henri Falcón aseguró que pese a que «respeta» a los homosexuales, y a la comunidad LGBT, «no aspira» que un hijo suyo o un nieto «agarre esa condición».

«En el nombre de Dios, yo no aspiro que un hijo o nieto agarre esa condición, pero uno no puede ser en esto, porque tú no sabes qué puede ocurrir en tu propia familia. Respeto hacia ellos, porque eso es igual que un muchacho nuestro cayó en el mundo de las drogas, lo que hay es que ayudarlo, no satanizarlo», expresó a Vladimir Villegas en el programa Par de Calvos.

En palabras de Falcón dentro de su comando, hay jóvenes y adultos que forman parte del activismo y «no se les limita su participación política».

Este domingo se realizó la movilización en apoyo de la comunidad LGBT en Caracas, con motivo del Mes del Orgullo Gay, al mismo acudieron representantes de la Unión Europea, entes internacionales y delegados latinos y asiáticos, que hacen vida diplomática en el país.

Además, asistieron figuras de la política venezolana en apoyo a esta movilización por el Mes del Orgullo LGBT, celebrado en junio.

