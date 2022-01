Presidente de FOSPUCA: «Tengo 6 años limpiando Barquisimeto con plata de mi bolsillo»

El abogado y Director General de FOSPUCA, José Simón Elarba, a través de una nota de audio que se viralizó a través de la plataforma de mensajería instántanea Whatsapp, emitió declaraciones sobre la actividad que realiza su empresa y su rol en la recolección de los desechos sólidos en la ciudad de Barquisimeto.

En medio de una disputa, Elarba dijo que su molestia con las personas que hablan mal de su empresa en relación a la concesión que la misma posee con el municipio Iribarren, es que no solicitan la información real porque de ser así, supieran que fue en un concurso público a nivel nacional que FOSPUCA ganó la licitación «Fuimos la única empresa que se presentó, porque eramos los únicos que teníamos el capital para ello».

Mencionó que como a él lo van a llamar corrupto si el Estado no le da dinero, «¿Cómo puedo robarme una plata que no me han dado?», mencionando que los contratos de las empresas recolectoras funcionan al revés, donde la empresa es la que pone el dinero, compra los camiones y después «es que sale a perseguir para que le paguen el servicio».

Envío un mensaje a sus detractores, «Se están enterando hoy que existe FOSPUCA, porque por primera vez estamos cobrando el servicio, durante seis (06) años que tenemos en Barquisimeto, nunca hemos podido cobrar por los problemas que han habido», también dijo que durante dos (02) años se recogió la basura gratis.

Siguió diciendo «¿Con que moral vienen a decirme a mi que soy un corrupto?, si ha sido al revés, yo he sido el que he financiado de mi dinero la recolección de basura en la ciudad».

Asimismo mencionó que nadie le puede «echar cuentos de camino» porque se los conoce todos y tiene más de 40 años recogiendo la basura en Venezuela, «La moral mía vale por la de él (Rúben Morales) porque ese municipio lo he limpiado yo de mi plata durante seis años«, sentenció Elarba tajantemente.

