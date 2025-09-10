Presidente de EEUU. Donald Trump es abucheado por manifestantes: «Es el Hitler de nuestro tiempo»

Un grupo de mujeres, pertenecientes a la organización feminista Codepink, con banderas palestinas enfrentaron al presidente republicano directamente a la entrada de un restaurante en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado por manifestantes mientras cenaba en un restaurante de Washington D.C. este martes 9 de septiembre.

Leer También: Venezuela denuncia asedio de EEUU. ante Caricom

Un grupo de mujeres, pertenecientes a la organización feminista Codepink, con banderas palestinas confrontó a Trump directamente a la entrada del restaurante.

Los manifestantes corearon consignas como “¡Palestina libre!”, “¡Libertad para D.C.!” y exclamaron: «¡Trump es el Hitler de nuestro tiempo!».

Aunque al principio el presidente pareció burlarse de ellas, luego las miró fijamente y gesticuló para que los agentes de seguridad las retiraran del establecimiento a la fuerza.

Junto a Trump cenaban el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Codepink declaró que se mantuvieron firmes para decir la verdad al presidente y a su gabinete, asegurándose de que Trump «nunca cenaría en paz mientras las comunidades estuvieran asediadas».

Esta salida a cenar marcó la primera vez que el presidente Trump cenaba en un establecimiento fuera de la Casa Blanca en Washington D.C. desde que asumió el cargo en enero para su segundo mandato.

El presidente estadounidense utilizó la ocasión para reforzar su discurso sobre la seguridad en la capital, afirmando a los comensales que D.C. es «una ciudad segura» y que «no los asaltarán al regresar a casa».

Las protestas de Palestina Libre se enmarcan en un contexto de dos años de genocidio perpetrado por Israel, con la Franja de Gaza bajo órdenes de evacuación y su población sometida a una hambruna.

Los manifestantes también expresaron preocupación por la situación en Puerto Rico y Venezuela, y el hecho de que el Pentágono se autodenomine «Departamento de Guerra».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión