Presidente de EEUU. Donald Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz

Este miércoles, 8 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes.

A través de sus redes sociales, el presidente estadounidense escribió: «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna» y ha añadido que «es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos».

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que convocó a su gobierno este jueves para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza, firmado con Hamás en Egipto y ha agradecido al mandatario estadounidense por su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

«Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes», ha dicho Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina en la madrugada de este jueves, poco después de que Trump anunciará la firma del acuerdo.

El grupo islamista Hamás también ha anunciado haber alcanzado un acuerdo con Israel para «poner fin a la guerra en Gaza» que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

Hamás ha señalado en un comunicado que «tras negociaciones responsables y serias» en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, las partes han llegado a un acuerdo que implica el «fin a la guerra de exterminio» contra el pueblo palestino y «la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza».

La organización islamista ha manifestado que aprecia «profundamente» los esfuerzos de Catar, Egipto y Turquía, así como del presidente Trump, para concretar el acuerdo.

«Hacemos un llamado al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo, y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales, para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los compromisos del acuerdo y no permitirle evadir ni demorar su cumplimiento», ha señalado Hamás.

Hender «Vivo» González

Con información de Noticias al Día