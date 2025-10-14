Presidente de EEUU. Donald Trump amenaza con «no ser más generoso con Argentina» si Javier Milei pierde las elecciones

En un encuentro en la Casa Blanca, el presidente estadounidise vinculó explícitamente la futura ayuda económica al triunfo de La Libertad Avanza en octubre, generando una inmediata reacción negativa en los mercados y poniendo en evidencia la politización del apoyo externo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó un «salvataje» a Argentina a los resultados electorales de las elecciones de medio término previstas para el 26 de octubre. El pronunciamiento del mandatario estadounidense cayó como un balde de agua fría en el Gobierno argentino, que según todos los sondeos perdería la votación por más de un 10% a 12 días del sufragio.

El jefe de Estado argentino, Javier Milei, fue recibido este martes en la Casa Blanca en una cita planteada como clave para el futuro económico de la economía del país sudamericano, el cual atraviesa una aguda crisis financiera. En este contexto, el salvataje financiero prometido por Washington era vista como la única salida, pero Trump señaló que su país no será «generoso» si el partido oficialista, La Libertad Avanza, no logra imponerse en las elecciones.

Lo que dijo Trump

Durante su alocución, Donald Trump vinculó el salvataje económico acordado con el gobierno argentino al desempeño electoral de La Libertad Avanza. «Acá estamos dándote un apoyo para las próximas elecciones», declaró Trump dirigiéndose a Milei. Afirmó que la gestión de Milei está teniendo «muy buenos resultados en la economía» y que es «muy importante» que su partido gane en octubre para continuar con el mismo «rumbo económico».

Trump fue contundente al especificar las consecuencias de una derrota electoral del oficialismo. «Si el presidente no vence (…) no seremos generosos con Argentina», aseguró. Justificó su postura al calificar a la oposición como «de extrema izquierda» y afirmar que posee «una filosofía que fue la que puso a Argentina en esta situación».

Además, el expresidente estadounidense impuso un límite claro a la ayuda futura: la relación de Argentina con China. «No quisiera que se hicieran tantas relaciones con China, no quisiera que hicieran nada con las fuerzas armadas de china, eso me disgustaría», enfatizó. Por su parte, el presidente Milei agradeció el trabajo de Scott Bessent y atribuyó los problemas de liquidez del país a «los ataques políticos de la oposición».

Reacción negativa de los mercados

Las declaraciones de Trump provocaron una inmediata reacción negativa en los mercados financieros. Los ADRs y los bonos argentinos registraron caídas de hasta el 10%. Los inversores procesaron el riesgo asociado a que la estabilidad del apoyo financiero externo dependa de un resultado electoral específico, introduciendo un nuevo factor de incertidumbre.

Esta volatilidad se produce tras una semana de fuertes movimientos en los activos argentinos, que inicialmente habían reaccionado con optimismo al anuncio del respaldo de Estados Unidos. El llamado «riesgo país», un indicador clave del costo de financiamiento, había perforado los 1.000 puntos básicos, pero la situación revirtió tras las condicionantes públicas de Trump.

Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe donde empeoró sus pronósticos para la economía argentina. El organismo proyecta para este año un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4,5%, un punto porcentual menos que su estimación de julio. La previsión de inflación para fin de año se elevó al 28%, cinco puntos más que lo previsto anteriormente. El FMI también estima que la tasa de desempleo alcanzará el 7,5%.

Estas proyecciones contrastan con las del Gobierno argentino, que en su proyecto de Presupuesto 2026 anticipa un crecimiento del 5% y una inflación del 10%. Para 2026, el FMI espera un crecimiento del 4% y una inflación del 10%. El informe global del organismo señala que la incertidumbre en la política comercial internacional se mantiene elevada.

