Presidente de EEUU. Donald Trump afirma que recientemente envió «uno o dos submarinos» hacia la costa de Rusia

El mandatario estadounidense aseguró que EE.UU. lleva «25 años de ventaja» ante Rusia y China en construcción de submarinos.
Donald Trump declaró este martes en la reunión militar en Quantico, estado de Virginia, que recientemente envió «uno o dos submarinos» hacia la costa rusa.
«Hace poco, Rusia nos amenazó un poco. Y envié un submarino, un submarino nuclear», manifestó el presidente estadounidense, agregando que ha trasladado «uno o dos submarinos» hacia la costa de Rusia «por precaución».
Asimismo, Trump calificó al submarino nuclear estadounidense como el «arma más letal jamás fabricada», y destacó que no hay forma de detectarlos.
«Estamos 25 años por delante de Rusia y China en submarinos. Rusia es la segunda en submarinos, China la tercera, pero ya saben que están avanzando», manifestó el mandatario, añadiendo que Estados Unidos también lidera la carrera nuclear. No obstante, aseguró que en cinco años, Moscú y Pekín «estarán a la par».
Hender «Vivo» González
Con información de Globovisión