Presidente de EEUU. Donald Trump amenaza con despidos masivos: Gobierno cerrará «probablemente» desde el miércoles

El mandatario norteamericano alertó que «durante el cierre podríamos tomar medidas irreversibles que les perjudiquen, como por ejemplo, despedir a un gran número de empleados o eliminar programas y servicios que son importantes para ellos»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el Gobierno Federal «probablemente» cierre a partir de esta medianoche ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Congreso un presupuesto que mantenga a la Administración plenamente operativa.

«Probablemente tengamos un cierre (del Gobierno)», dijo hoy Trump en un acto con periodistas en la Casa Blanca en el que acusó a los demócratas de querer ofrecer programas de salud como Medicare a inmigrantes ilegales.

«Lo que ocurre es que esto atrae a personas al país, ya que buscan acceder a la atención médica», añadió el presidente a cuenta de las supuestas exigencias de los demócratas, con los que dice que están teniendo «una gran disputa».

La reunión entre los líderes de ambos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado y el presidente estadounidense celebrada en la víspera terminó sin acuerdo, lo que hace pensar que el Congreso no podrá aprobar hoy un paquete de fondos provisionales antes de la medianoche, cuando está previsto que se active el cierre.

Amenaza con despidos masivos



«(Nosotros) no lo vamos a cerrar. No queremos que cierre (el Gobierno), porque estamos viviendo un momento histórico», añadió hoy Trump alabando los supuestos logros económicos de su Administración.

«Dicho esto, durante el cierre podríamos tomar medidas irreversibles que les perjudiquen, como por ejemplo, despedir a un gran número de empleados o eliminar programas y servicios que son importantes para ellos», añadió el mandatario neoyorquino, cuya Oficina de Administración y Presupuesto ha instado a agencias federales a despedir a funcionarios que considere no esenciales si hay cierre.

Se desconoce por el momento el alcance de semejante medida, que estaría en línea con el objetivo de reducir la administración pública, algo que Trump se propuso desde que retornó al poder en enero.

En caso de haber cierre parcial del Gobierno Federal a partir del miércoles 1 de octubre, se espera que resulten afectados servicios no prioritarios, como museos y parques nacionales o ciertos procedimientos burocráticos, mientras que todas las agencias destinadas a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, desde el FBI a los controladores aéreos, seguirán operando.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión