Como un hito histórico en las relaciones fraternales entre Cuba y Laos, consideró este domingo el mandatario laosiano, Thongloun Sisoulith, la visita oficial que realiza a ese país del sudeste asiático el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Luego de recibir al Jefe de Estado caribeño en el Palacio Presidencial y de realizar la ceremonia frente a las tropas formadas en su honor, el Presidente de Laos le ofreció la bienvenida al jefe de Estado caribeño y dio inicio a las conversaciones oficiales. Sisoulith recordó las más recientes ocasiones en que se han podido encontrar con su par cubano, en lugares como Moscú, Hanói y Beijing.

Leer también: Trasladan a la cárcel de Uribana a los médicos implicados en la «mafia de la salud» en Lara

El Presidente de Cuba Díaz-Canel, agradeció las muestras de cariño y hospitalidad recibidas desde que llegó a Vientiane. Aunque está es su primera estadía oficial en el país en su condición de Cuba, recordó su visita a esta nación en 2018, y expresó que la mayor de las Antillas otorga alta importancia a los vínculos bilaterales y al diálogo político con Laos.

Calificó de estrechos e indestructibles los lazos de hermandad que unen a ambos pueblos, y rememoró cómo esos vínculos se remontan a finales de la década de 1960, cuando médicos cubanos brindaron asistencia al pueblo laosiano en las cuevas de Viengsay, durante la guerra de independencia.

Estrechos vínculos históricos

Presidente de Cuba sostiene encuentro con autoridades laosianas

En una intensa jornada de trabajo este domingo en Vientiane, Díaz-Canel se reunió también con el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone. Dialogaron sobre las relaciones económicas, comerciales y de cooperación, con muchas potencialidades en sectores claves como la salud, la educación y la agricultura. Sobre este último renglón mencionaron la importante contribución de semillas de arroz lao a Cuba.

Sabemos que en estas tierras lejanas hay corazones que laten por Cuba, por eso era importante reunirnos con ustedes, expresó Díaz-Canel a Chaleun Ylapaoher, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Laos y presidente de la Asociación de Amistad entre ambos países.



Con información de Telesur