Presidente de Colombia Gustavo Petro: Tratado de Libre Comercio con EEUU. fue suspendido en abril cuando impuso arancel del 10%

El mandatario colombiano agregó que responderá a la administración norteamericana «de manera inteligente» y agregó que las medidas se anunciarán durante «el consejo de ministros televisado por canales públicos».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos está suspendido desde el mes de abril, cuando la administración de Donald Trump incluyó al país cafetalero en su guerra comercial global con un arancel del 10%.

A través de una publicación en X, Petro afirmó que «están rotas unilateralmente por EE. UU., no por nosotros».

«El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10 %, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU», escribió el mandatario colombiano.

En este sentido, afirmó que responderá a las acciones económicas de Estados Unidos.

«Yo responderé de manera inteligente; hemos mantenido las cláusulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el Ministerio de Comercio tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad», continuó en el texto.

Petro indicó que próximamente evaluará y tomará medidas relacionadas con la decisión de Estados Unidos.

«Hoy repasaré las medidas que tomaremos, con la canciller, la vicepresidenta, el embajador nuestro en EE. UU., la ministra de comercio y de agricultura, la encargada del programa de sustitución de cultivos ilícitos, el ministro de defensa, la respuesta colombiana más inteligente a la amenaza irracional», alertó.

El presidente neogranadino aseguró que las acciones serán informadas durante «el consejo de ministros televisado por canales públicos».

«La verdad os hará libres, decía Martí y hoy se sinceran las relaciones con EE. UU.», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión