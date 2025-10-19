Presidente de Colombia Gustavo Petro sobre el interés de EEUU. en Venezuela: «Estamos hablando de petróleo, no de narcotráfico»

El mandatario colombiano aseguró que Trump está interesado en la economía fósil y «Venezuela es un mar de petróleo».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que el verdadero interés de Estados Unidos sobre Venezuela es el petróleo, no el narcotráfico, «eso es carreta», dijo.

Durante una entrevista para el el Sistema de Medios Públicos RTVC, el mandatario explicó que «en el año llevamos 34 toneladas de cocaína incautadas y ni un solo muerto. Estados Unidos habrá incautado tres toneladas y ya hay 27 muertos. Ellos van es por el petróleo», explicó Petro sobre el acoso de EE.UU. en el mar Caribe.

El jefe de Estado colombiano resaltó que el interés está puesto en «la economía fósil, el uso intensivo de petróleo, para producir más y más», lo que se traduce en el deterioro del ambiente.

«Trump quiere el petróleo y Venezuela es un mar de petróleo», sentenció.

Cabe destacar que los barcos estadounidenses han destruido cinco lanchas y asesinado a 27 personas, de las cuales dos eran oriundas de Trinidad y Tobago.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión