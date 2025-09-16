Presidente de Colombia Gustavo Petro, sobre ataque de EEUU. a embarcación en el mar Caribe: «Es un asesinato»

El presidente de Colombia afirmó que «el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial, no tienen el derecho».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró este lunes como «un asesinato» el segundo ataque autorizado por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, contra una embarcación en aguas del mar Caribe, con la supuesta excusa de combatir el narcotráfico.

Al presidir un nuevo Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, sede del poder Ejecutivo, el mandatario colombiano abordó la destrucción, ordenada por Trump, de una lancha con una supuesta carga de narcóticos y tripulada por tres personas.

«Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato», aseveró Petro.

«El gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial, no tienen el derecho», manifestó.

El jefe de Estado colombiano recriminó que «si aquí hay latinoamericanos que le conceden derecho al Gobierno de los Estados Unidos de asesinar latinoamericanos indefensos, no son más que cipayos».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión