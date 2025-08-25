Presidente de Colombia Gustavo Petro: El Cartel de los Soles no existe y es una excusa ficticia de la derecha para derrocar gobiernos

Presidente colombiano recalca que el problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que el denominado Cartel de los Soles no existe y denunció que esa narrativa, utilizada por el imperialismo para criminalizar a Venezuela y cometer una intervención militar para controlar sus recursos, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar Gobiernos que no les obedecen.

A través de sus redes, el jefe de Estado manifestó que “el problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia”.

Señaló que el paso de cocaína colombiana por Venezuela es controlado por lo que él llama la Junta del Narcotráfico, cuyos capos viven en Europa y Oriente Medio. “Le propuse a EE.UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, refirió Petro, quien días atrás pidió se coordinen las acciones contra el crimen organizado entre los Gobiernos de ambas naciones, en un clima que se caracterice por la cooperación y diálogo y no por las imposiciones, como ha pretendido hacer la Casa Blanca en sus nexos con México.