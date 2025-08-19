Presidente de Colombia Gustavo Petro denuncia que el ELN y la Segunda Marquetalia prevén una invasión de EEUU. a Venezuela

«Sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EE.UU, presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica», advirtió el presidente colombiano.

El presidente Gustavo Petro aseguró que tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como la Segunda Marquetalia, esperan una invasion de Estados Unidos a Venezuela.

El mandatario explicó que «ambos grupos esperan una invasión de EEUU, lo cual sería de enorme torpeza, para adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países. Construir una situación similar a la de Libia, Siria e Irak».

De acuerdo con Petro la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos es buscada por sectores de extrema derecha en los dos países y en EE.UU.

«Sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EE.UU, presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica, en la antigua Gran Colombia, imborrable por generaciones entre pueblos hermanos», manifestó Petro.

El mandatario colombiano aseguró que, con ayuda de Maduro, se han venido dando golpes al ELN en la frontera con Norte de Santander.

«La estrategia de estos grupos, consiste no tanto en la agresión armada contra los estados sino, como al estilo traqueto, sobornar oficiales y funcionarios de ambos estados», dijo.