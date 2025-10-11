Presidente de Colombia Gustavo Petro cuestiona Nobel de la Paz y muestra carta de MCM a Netanyahu: “¿Cómo un genocida podría ayudar a Venezuela?”

Para Petro, esa carta contradice la esencia del reconocimiento otorgado por el Comité Noruego del Nobel porque pide respaldo al Primer Ministro Israelí para “para generar el cambio de régimen».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, luego de difundir una carta fechada en 2018, dirigida por la ultraderechista al entonces presidente argentino Mauricio Macri y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en la que solicitaba “protección internacional” y “acciones urgentes” contra el Gobierno venezolano.

Leer También: María Corina Machado: Premio Nobel del Sionismo y el neo fascismo

En un extenso pronunciamiento difundido en la red social X, el mandatario colombiano pidió explicaciones a la nueva laureada y planteó severas críticas a la coherencia del galardón:

“Lo que no entiendo y quiero que me explique es si usted ahora solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela. ¿Cómo un genocida podría ayudar a hacer la paz en Venezuela?”, escribió Petro.

Una carta que reabre la polémica



La misiva firmada por Machado el 4 de diciembre de 2018, enviada simultáneamente a Macri y Netanyahu, pide al Consejo de Seguridad de la ONU “la adopción de medidas eficaces de protección para Venezuela” y el respaldo de ambos gobiernos para “generar el cambio de régimen que urge con miras a restablecer la seguridad internacional”.

En el texto, Machado sostiene que el “actual régimen venezolano, ligado al narcotráfico y al terrorismo, representa una amenaza real para Israel” y solicita a ambos líderes “actuar conjuntamente” para impulsar acciones multilaterales.

Para Petro, esa carta contradice la esencia del reconocimiento otorgado por el Comité Noruego del Nobel:

“¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”, cuestionó.

Crítica al sesgo del Nobel



El jefe de Estado colombiano recordó que su antecesor, Juan Manuel Santos, también recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo con las FARC, “y lo mereció”, dijo, marcando contraste con la distinción a Machado.

“El expresidente colombiano Juan Manuel Santos recibió el mismo Premio Nobel de la Paz que usted, y, a pesar de nuestras distancias políticas, creo que lo mereció”, afirmó.

“Pero no entiendo cómo ahora se entrega el premio a quien pidió apoyo de Netanyahu, el mismo responsable de un genocidio con 70.000 muertos en Gaza, entre ellos 20.000 niños”, agregó.

Venezuela, Gaza y el Caribe: un hilo común



Petro vinculó su crítica con su reciente denuncia sobre el uso de misiles estadounidenses en el Caribe, donde murieron pescadores venezolanos y colombianos, aludiendo a una “misma lógica de guerra” detrás de las operaciones militares.

“Incluso bajo la excusa del tráfico de cocaína… se ha esgrimido la falsedad de los datos sobre las drogas… han lanzado los mismos misiles que han caído en Gaza, pero ahora sobre las lanchas con caribeños en su interior”, señaló.

El mandatario insistió en una salida pacífica y regional:

“¿No sería mejor apoyar un gran acuerdo caribeño para detener definitivamente el tránsito de drogas dentro del derecho internacional, sin abuso del poder y garantizando la soberanía nacional de los países de la gran Patria de Bolívar y Martí?”, planteó.

“No es con Netanyahu como se ayudará al pueblo venezolano”

“Con el debido respeto que usted me merece, no es llevando a Netanyahu a una acción por Venezuela como se ayudará al pueblo venezolano. Eso solo puede significar genocidio sobre el pueblo y agresión ilegal armada e internacional sobre Venezuela», planteó Petro.

El presidente colombiano exhortó a “un gran diálogo político nacional entre todas las fuerzas venezolanas, sin exclusión”, como única vía posible de reconciliación:

“Somos un mismo pueblo. Esperaría de usted que ayudara a iniciar conversaciones… y no un apoyo a una invasión armada contra la Patria de Bolívar.”

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión