Presidente bielorruso Lukashenko anuncia que buscará la reelección en 2025

El líder bielorruso Alexander Lukashenko anunció este domingo que se presentará como candidato en las elecciones presidenciales de 2025, cinco años después de que su polémica reelección en 2020 diera lugar a masivas protestas en su contra, con amplios sectores de la sociedad considerando a la líder opositora Svetlana Tichanovskaya como la verdadera ganadora.

“Díganles (a la oposición en el exilio) que competiré”, dijo Lukashenko a un grupo de periodistas en un punto de votación tras sufragar en las elecciones parlamentarias y locales que tienen lugar esta jornada, en la que solo postularon candidatos de los cuatro partidos oficialistas, toda vez que la oposición (que considera este proceso una mascarada) boicoteó el proceso.

“Nadie, ningún presidente responsable, abandonaría a la gente que lo ha acompañado en la batalla”, agregó el dirigente. “Mientras más difícil sea la situación, mientras más perturben a nuestra sociedad, mientras más presión pongan sobre ti, sobre mí y la sociedad, más pronto competiré en esas elecciones”, añadió, en tono crítico.

No permitirá cambio en el poder



“Estamos todavía a un año de las elecciones presidenciales, muchas cosas pueden cambiar”, agregó Lukashenko, según el reporte de la agencia BeITA. “Sabemos sacar conclusiones de nuestros errores. Por eso, que no esperen nada”, aseveró, reafirmando que no permitirá a sus detractores impulsar un cambio de poder. Por ello, dijo que no puede “irse mañana”, porque sería una traición a su país.

Lukashenko, de 69 años, gobierna con mano dura Bielorrusia desde 1994 y es uno de los aliados más cercanos al líder del Kremlin, Vladimir Putin. Muchos analistas lo ven, de hecho, como totalmente dependiente de Moscú. La Unión Europea no reconoce a Lukashenko como el jefe de Estado de Bielorrusia, algo que parece tenerlo sin cuidado. Esta jornada dijo que su país no requiere del visto bueno de Occidente para nada.

