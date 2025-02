Presidente anuncia una gran transformación de los métodos de Gobierno del 2025 al 2031

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció que su gobierno va a realizar una gran transformación de forma y métodos para la toma de decisiones, para la atención del pueblo y sus problemas en este sextenio.

«Este gobierno bolivariano, reelecto por el pueblo, el 28 de julio, que vamos a gobernar desde este año 2025 hasta el 31 vamos a una gran transformación de todas las formas y métodos con que se toman decisiones, con que se gobierna, con que se trata al pueblo, con que se atienden los problemas, ministerio por ministerio, vamos a voltearlo como una media. Vamos a transformarlo», manifestó.

Maduro llamó a los ministros a realizar una «transformación humana, revolucionaria, nacionalista, democrática, pero sobre todo de carácter popular». Así mismo, refirió que Venezuela es un Estado en transición, lo cual llevó al surgimiento de los fascistas representados en la oposición.

«Esta transición tardía genera el surgimiento de los monstruos, el fascismo… Y el imperialismo estudió la opinión pública venezolana y dijo, podemos sembrar el fascismo y lo sembraron. No era una simple oposición, alternativa, que ha surgido en Venezuela, no. No, fascismo, criminal, terrorista, además. Donde hay revolución, no hay fascismo con reumatismo. Donde hay revolución profunda, en ofensiva, en avance, en transformación, en mejoría. Y de eso se trata que nos planifiquemos bien», explicó.