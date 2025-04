Presentan «Sin Maquillaje»: Un evento para celebrar la autenticidad y empoderar a las mujeres

En el marco del Mes de la Mujer, se llevará a cabo el evento «Sin Maquillaje», una iniciativa impulsada por la licenciada Yelina Torrealba, que busca promover el autoconocimiento, la aceptación personal y la autoestima entre las mujeres. Este innovador evento tendrá lugar el próximo miércoles 12 de abril, a partir de las 6:00 p.m., en Barquisimeto, Estado Lara.

La licenciada Torrealba, en entrevista para el programa Actualizando, conducido por Zuleydy Marquez, el cual transmite Somos TV y Somos 93.5 FM, explicó que «Sin Maquillaje» nació como una idea hace cinco años, inspirada por experiencias personales y observaciones durante la hospitalización de su madre. Durante ese tiempo, reflexionó sobre la importancia de la salud, la esencia personal y el valor de mostrarse tal como uno es, sin pretensiones.

«Y yo me empecé a mirar, pero después como que cayen sí, y dije, pero ya va, porque me preocupo o me ocupo de cómo estoy físicamente, si lo más importante que tengo es mi vida, mi salud y mi mamá que afortunadamente se estaba recuperando en ese momento», relató.

“Flaca o gordita, igual somos bonitas” es el lema que engloba este evento, que busca empoderar a las mujeres y brindar un espacio para celebrar su autenticidad.

El evento, respaldado por la Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAP), no solo tiene un impacto social, sino también benéfico. Los fondos recaudados serán destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas por la organización, la cual trabaja en temas de salud reproductiva, atención legal y psicológica.

Entre las actividades destacadas, habrá un show interactivo con cinco panelistas expertos en periodismo, sexología, medicina, literatura y psicología, quienes abordarán temas clave para el crecimiento personal y la autoestima. Además, se contará con la participación musical de Bexai de Ochoa, artista maracayera, y se realizará una pasarela inclusiva con mujeres que contarán historias únicas, demostrando que cada una tiene algo valioso que compartir.

Yelina Torrealba invita a todas las mujeres a asumir el reto de presentarse en sociedad sin maquillaje, mostrando sus líneas de expresión y su esencia. “No se trata de estar en contra del maquillaje, sino de celebrar nuestra belleza tal cual somos”, señaló. La iniciativa está abierta tanto a mujeres como a hombres, ya que los temas a tratar son relevantes para todos.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto