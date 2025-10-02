El Banco de Venezuela (BDV) le da la bienvenida a la época más esperada del año con su «Navidad pa’ todos», y junto con el Gobierno Nacional invita a que “Preparen la mesa» para dar inicio a estas festividades de gran emotividad para el pueblo venezolano.

Por ello, desde este 01 de octubre todo el territorio nacional se ilumina al son de las gaitas y parrandas en esta Navidad 2025, porque es un país lleno de amor, paz y unión.

Preparen la mesa porque el BDV inicia su «Navidad pa’ todos»

En ese sentido, la entidad financiera se mantiene al servicio de los clientes con sus soluciones integrales de pago, como PagomóvilBDV QR desde su aplicativo móvil BDVApp. También les recuerda que el obsequio navideño les puede salir totalmente gratis con «Paga y pégala», campaña que acompaña a la Institución para este cierre de año.

El Banco de Venezuela, en esta época navideña, ratifica su foco de ser más que un Banco, un aliado cercano que crece junto a sus más de 18 millones de clientes, al brindarles soluciones y herramientas financieras adaptadas a cada necesidad, que impulsan la economía y promueven la transformación digital.

Prensa BDV





