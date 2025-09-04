El 4 y 5 de septiembre, la Milicia Nacional Bolivariana iniciará un programa de adiestramiento para fortalecer sus capacidades y preparación. Este evento busca mejorar las habilidades de sus miembros en diversas áreas.

Leer también: «Por cobardes»: Fiscal General ordena investigar a quienes maltrataron al toro en Tintorero (Video)



La Milicia Nacional Bolivariana inicia ejercicios de adiestramiento

Este jueves 4 y viernes 5 de septiembre, la Milicia Nacional Bolivariana llevará a cabo un adiestramiento de alto nivel en todo el país. El anuncio fue hecho por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien afirmó que el objetivo principal es fortalecer la defensa integral de Venezuela.

Cabello destacó la rigurosa organización y el entrenamiento detrás de estas maniobras. Con un tono desafiante, aseguró: «Los vende patria, verán lo que hacen«.

Preparación y poder: La Milicia Nacional Bolivariana inicia ejercicios de adiestramiento

Por su parte, el Ministro de Interior, Justicia y Paz, C/J Remigio Ceballos, resaltó la articulación clave entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos policiales y el pueblo para garantizar la paz en la nación.

En el mismo evento, el presidente Nicolás Maduro hizo hincapié en el compromiso del pueblo venezolano, destacando: «Acá está el pueblo, al frente… para seguir defendiendo la patria«. También reveló que en jornadas de alistamiento previas, participaron más de 8.200.000 venezolanos.

Por: Edwin «Sports» Hevia con extractos de Notitarde