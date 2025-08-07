Premio de récord en el US Open: 5 millones de dólares para los campeones femenino y masculino, un aumento del 39% respecto al 2024

Supera la compensación por ganar Wimbledon 2025, que fue de 3 millones de libras.

La Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA) tira la casa por la ventana: los ganadores del US Open recibirán de la organización 5 millones de dólares, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. El torneo se disputará desde el 18 de agosto y coronará a sus campeones el 6 y el 7 de septiembre.

Leer También: MLB: José «Astroboy» Altuve y Salvador «Salvy» Pérez en el equipo del mes de julio en Las Grandes Ligas

El premio es un récord histórico entre todos los torneos de tenis del mundo. Se trata de un aumento del 39% respecto a la cantidad que percibieron los campeones de la edición de 2024. Entonces, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka cobraron 3,6 millones de dólares cada uno. El anterior premio más grande de la historia eran los 3 millones de libras (unos 3,5 millones de euros y unos 4 millones de dólares) que ganaron los campeones de Wimbledon 2025: el propio Sinner, en categoría masculina, e Iga Swiatek, en la masculina.

En total, la bolsa de premios del US Open asciende a 90 millones de dólares, lo que también supone un incremento importante (20%) respecto a la de la anterior edición, la cual era la más alta de la historia en su momento (75 millones de dólares). Solamente por acceder al cuadro principal, cada jugador recibirá 110.000 dólares. En el caso de los dobles, cada una de las parejas (mixta, femenina y masculina) percibirá un millón de dólares.

Aumentar en dobles dígitos porcentuales

«El US Open ha realizado un esfuerzo deliberado para asegurar que el incremento porcentual desde 2024 esté en los dobles dígitos para todas las rondas de todos los eventos para todos los jugadores, y al mismo tiempo incrementar significativamente el porcentaje de dinero para los deportistas que lleguen lejos en el cuadro individual», informa el US Open en su comunicado.

Además, la organización del torneo se preocupa por evitar todos los gastos posibles a los jugadores: «El US Open ha hecho un esfuerzo para ayudar a reducir los gastos previos de todos los competidores en el cuadro profesional y las rondas de clasificación. Todos los jugadores recibirán una dieta de viajes de 1.000 dólares, así como dos habitaciones en el hotel oficial (o 600 dólares al día). Además, recibirán cuerdas gratis para las raquetas hasta cinco raquetas en cada ronda«.

hender «Vivo» González

Con información de Marca