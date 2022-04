Premier League: Liverpool y su entrenador Jürgen Klopp amplían su vínculo hasta 2026

El entrenador germano Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, ha renovado su contrato con el equipo inglés hasta 2026, dos años más de lo que tenía acordado.

El anuncio de renovación llega después de la victoria por 2-0 contra el Villarreal en la ida de semifinales, que deja al Liverpool a un paso de su tercera final de la Champions League desde que Klopp llegó al banquillo inglés en 2015.



Con el conjunto de Anfield, Klopp ha ganado una Premier League, la primera en los últimos 30 años de historia del club, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y la sexta Copa de Europa para el Liverpool. Además, esta temporada, está camino de lograr lo que nadie ha conseguido en la historia del fútbol inglés, el póker de títulos.



El Liverpool ya tiene en el bolsillo la Copa de la Liga, conquistada ante el Chelsea, está en la final de la FA Cup, también contra los ‘Blues’, a un paso de la final de la Champions, que se jugará el 28 de mayo en París, y a un punto del Manchester City en la Premier League con cinco jornadas por disputarse.





En lo individual, Klopp ganó en 2019 y 2020 el premio The Best, que entrega la FIFA, a mejor entrenador.



El germano, que antes había dirigido al Maguncia y al Borussia Dortmund, llegó al Liverpool en 2015, guiando en su primera temporada al equipo hasta la final de la Europa League, donde perdió contra el Sevilla de Unai Emery.



Tras devolver al Liverpool a la Champions en su primera campaña completa en Anfield, Klopp alcanzó el subcampeonato en la temporada 2018/2019 y la Premier al año siguiente, con el sinsabor de conquistarla a puerta cerrada por el covid.



«Hay muchas palabras que podría usar para describir cómo me siento… Encantado, humilde, bendecido, privilegiado y emocionado sería una buena forma de empezar», dijo Klopp en el comunicado oficial de la renovación.



Junto a Klopp, han renovado también sus contratos sus asistentes Pep Lijnders y Pete Krawietz.

Meridiano