Premier League: El Manchester United desliza la continuidad de Cristiano (CR7) Ronaldo

El club, pese a los rumores de posible venta del portugués, ha compartido unas palabras del jugador en las que parece indicar que se quedará en Old Trafford.

El Manchester United ha publicado en su página web una entrevista con Cristiano Ronaldo, realizada después de que el portugués se lleve el premio a mejor jugador del mes de abril en la Premier League. Significativo que el club comparta las palabras de su futbolista en torno a la llegada de Erik Ten Hag. Unas palabras en las que insinúa que se va a quedar en la ciudad, pese a todos los rumores que apuntan que el técnico neerlandés no lo quiere o que es el propio ‘7’ el que desea marcharse para cumplir su sueño de ser el jugador con más Champions de toda la historia. Le queda un año de contrato, su intención, tal y como ha venido contando AS, es cumplirlo, y parece que la entidad no le discutirá.

Así ve Cristiano la llegada de Ten Hag: «Sé que ha hecho un trabajo fantástico en el Ajax y que es un entrenador experimentado, pero tenemos que darle tiempo. Las cosas deben cambiar de la forma que él quiera. Si le va bien, todo el Manchester United tendrá éxito, así que le deseo lo mejor. Todos estamos felices y entusiasmados con su llegada. No solo como jugadores, sino también como hinchas del club. Tenemos que creer que el año que viene podremos ganar títulos«.

De este modo, con sus expresiones en primera persona del plural y referencias a lo que sucederá sobre el terreno de juego la próxima temporada, Cristiano parece mandar un claro mensaje de que seguirá. A ello hay que añadir que es el United el que está compartiendo, a través de sus canales públicos, estas palabras. Por supuesto, no es ninguna certeza, pero si Ten Hag, tal y como han apuntado varios medios, hubiera comunicado que no quiere contar con el portugués y que necesita que le vendan el próximo verano, lo más probable es que no se hubieran difundido de tal modo. Sea como fuere, Cristiano ya se ha pronunciado y espera con ansias la llegada de un nuevo entrenador para seguir haciendo historia y rompiendo registros.

Diario AS