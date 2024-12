Premier League: El Manchester City empata con Everton 1-1 de local y sigue la crisis

Haaland erró una pena máxima en el segundo tiempo con 1-1 en el marcador. Los de Guardiola cedieron un punto contra el Everton.

No hay manera. El Manchester City solo ha ganado uno de sus últimos trece partidos. En Boxing Day desaprovechó un regalo de Mykolenko en forma de penalti. Pickford detuvo la pena máxima a Haaland, y fue entonces cuando los celestes bajaron los brazos. Perdieron su ímpetu, condenado a la frustración. No reaccionan los de Guardiola, que hace tres semanas que no ganan. El empate frena una racha de tres derrotas seguidas, pero sigue alejando a los de Guardiola de cualquier opción de revalidar el título.

Empezó apartando dudas el City. Directo y contundente. Gvardiol pudo abrir el marcador ya en el tercer minunto, pero cuando remató el centró de Foden tras un saque de esquina, el poste escupió su capezazo. Encontró motivos para la esperanza el cuadro local, y siguió buscando un tanto que llegó diez minutos más tarde. Bernardo conectó con un balón al espacio, en el vértice del área pequeña. Su disparo dio en un defensor, dificultando la tarea a Pickford, que no pudo evitar el 1-0. Los celestes levantaron el pie del acelerador poco después, sabiéndose en ventaja y controlando el partido. Bernardo debió ampliar la ventaja local superada la media hora de juego. Disparó de primeras tras un nuevo balón al espacio, pero su tiro con el exterior salió desviado.

Cuando el City volvía a imponer su control tras un periodo sin demasiada acción, fue el Everton quien golpeó, quien sorprendió. Akanji quiso despejar un balón colgado a su área, pero terminó desviándolo hacia Ndiaye, cuyo disparo con el exterior sí encontró portería. Empate y nervios. Quiso rehacerse el cuadro de Guardiola, pero los de Dyche se encerraron atrás. Taparon espacios y frustraron a su rival. También tras la reanudación. A la vuelta de vestuarios, el City quiso enmendar la situación. Con cierta prisa. A la carga, metiendo al Everton atrás. Pickford sacó una volea de Savinho en el minuto 49, y aunque Kovacic cazó el rebote, su disparó salió junto al poste. Ligeramente desviado.

Un minuto más tarde, Mykolenko llegó tarde, y Savinho temprano. El ucraniano metió la pierna y derribó al brasileño en el área. Un regalo en Boxing Day. El Etihad coreó el nombre de Haaland, que tuvo la mejor oportunidad de marcar un gol tres semanas más tarde. Pero falló. Pickford adivinó las intenciones del noruego, que mandó la pelota a la red después de que Gvardiol se hiciese con el balón suelto. El noruego, sin embargo, estaba en fuera de juego. Se creyeron por delante los mancunianos, que no lograron rehacerse del golpe. Frustrados, cabizbajos. Ni siquiera la entrada de De Bruyne en el último cuarto de hora despertó a un equipo en horas bajas. Lo siguió intentando el City. Pero sin ser convincentes, sin ánimo ni estructura.

Cambios

Armando Broja (69′, Dominic Calvert-Lewin), Kevin De Bruyne (74′, Jérémy Doku), Jesper Lindstrøm (80′, Iliman Ndiaye), Jahmai Simpson-Pusey (84′, Nathan Aké), Ilkay Gündogan (84′, Mateo Kovacic), Nathan Patterson (89′, Séamus Coleman)

Goles

1-0, 13′: Bernardo Silva, 1-1, 35′: Iliman Ndiaye

Tarjetas

Arbitro: Simon Hooper

Arbitro VAR: Alex Chilowicz, Daniel Cook

Mykolenko (41′,Amarilla), Coleman (51′,Amarilla), Orel Mangala (78′,Amarilla), Jarrad Branthwaite (86′,Amarilla), Foden (93′,Amarilla)

