Premier League: El Liverpool no levanta cabeza y empata a 3 con el Brighton

Dos goles de Roberto Firmino, y un tanto en propia meta, aliviaban a los ‘Reds’ frente al Brighton, pero Leandro Trossard finiquitó su hat-trick a última hora para frustración de Anfield.

Sombras y dudas. El inicio de curso del Liverpool ha validado varios debates. El de la efectividad de Trent Alexander-Arnold en defensa, también la del propio club en el mercado de fichajes. El equipo ni siquiera mostró la intensidad que se había convertido en marca de la casa en campañas anteriores. Después de sumar solo dos victorias en las tres primeras jornadas, el parón por fechas FIFA debía ofrecer un respiro. Una ventana de oportunidad. Para recargar pilas, para concretar conceptos. Pero Jürgen Klopp solo pudo plantear un once de circunstancias en la vuelta a la competición, con algunos de sus internacionales acusando los partidos con sus respectivas selecciones.

Sin Andy Robertson, y con Luís Díaz, Darwin Núñez y Diogo Jota en el banquillo. Así salió el Liverpool en el estreno de Roberto De Zerbi en la Premier League, que aterrizó en Inglaterra después de que Graham Potter se marchase al Chelsea. El técnico italiano tuvo el inicio soñado con el Brighton. Leandro Trossard abrió el marcador en Anfield a los cuatro minutos con un disparo cruzado a la base del poste. Y amplió la ventaja de los visitantes con un tiro similar, nuevamente al palo largo, superado el primer cuarto de hora.

Se le puso cuesta arriba el encuentro al Liverpool, que tiró de coraje. Empujó. Más por necesidad que por convencimiento. Con poca cabeza, pero bastante corazón. Quedó tocado el cuadro de Klopp, pero Firmino lo levantó. El brasileño marcó a la media hora, aunque el VAR tuvo que entrar en acción para confirmar que Mohamed Salah no estaba en fuera de juego cuando asistió a su compañero. Un carrusel de emociones que terminó empujando a Anfield y a su equipo. Luis Díaz entró al partido tras el descanso y su impacto fue casi inmediato. En el minuto 53 condujo un contraataque del Liverpool, atrayendo defensores y ofreciendo la pelota a Firmino en el corazón del área. Recorte y gol. Empate. Suspiros. Calma.

Y frustración. El Brighton había contado con oportunidades para dar la puntilla a su rival, pero el buen hacer de los seagulls parecía quedar sin premio. Los visitanes asestaron los dos golpes definitivos. El primero de ellos a sí mismos. Roberto Sánchez falló en la salida de un córner, y Adam Webster no pudo reaccionar cuando se dio cuenta de que la pelota iba hacia él. En efecto, rebote, gol y remontada… momentánea. Leandro Trossard tuvo la última palabra a cinco minutos para el final. Una buena combinación del Brighton en ataque terminó con Kaoru Mitoma enviando la pelota al área. Van Dijk no acierta a despejar, y la pelota le llega al futbolista belga. Triplete para él, decepción para Anfield. El Liverpool no levanta cabeza.

