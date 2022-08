Premier League: El Bournemouth paga los platos rotos del Liverpool, ¡un 9-0 histórico!

El conjunto de Jürgen Klopp se desquitó con una goleada de escándalo al Bournemouth y por fin cosechó su primera victoria de la temporada.

El resultado iguala la mayor goleada de la historia en la Premier League.

Llegaba sin crédito el Liverpool a la cuarta jornada de la Premier y resurgió de sus cenizas para destrozar a su rival. Después de cosechar dos empates y de llevarse una dura derrota en Old Trafford contra el Manchester United, el equipo de Jürgen Klopp reaccionó a lo grande ante el Bournemouth y conquistó su primer triunfo de la temporada.

Puede decirse que los ‘cherries’ pagaron lo platos rotos de un Liverpool con las alarmas encendidas tras un comienzo de curso iniciado con el pie torcido. Los ‘red’ saltaron al campo con un ciclón y pasaron por encima del recién ascendido Bournemouth, que encajó una goleada de escándalo en su visita a Anfield, un 9-0 histórico que iguala las mayores goleadas registradas en la Premier Legue, ambas protagonizadas por el Manchester United (al Ipswich Town en 1995 y al Southampton en 2021).

Un 5-0 al descanso

Toda la puntería que faltó en las anteriores citas fue acierto ante el Bournemouth. Prueba de ello era el contundente 5-0 que lucía el marcador en el descanso, algo que nunca antes había conseguido el Liverpool.

El vendaval ‘red’ empezó con un cabezazo inapelable de Luis Díaz en el 3′. El colombiano pasó inadvertido para la defensa y apareció para despejar cualquier atisbo de dudas del Liverpool.

Inmediatamente después llegó el segundo, obra de Harvey Elliott con un disparo sorpresivo al poste largo (6′). El canterano ‘red’, renovado hasta 2027, se estrenó como goleador en la Premier al embocar un mal control de Firmino.

Tarde aciaga para Salah

No importó el fallo de Salah a puerta vacía tras una excelente jugada entre Luis Díaz, Firmino y Elliott. Tampoco otro remate claro del egipcio en el segundo tiempo y que remarcó que no fue su tarde.

Sí lo fue de sus compañeros, dado que antes de llegar al descanso iban a caer otros tres goles más. Primero fue Trent Alexander-Arnold el que disparó un misil para perforar la meta del Bournemouth (28′). Luego Firmino aprovechó las dudas de la defesa para apuntarse el cuarto (31′) y Van Dijk, a la salida de un córner, culminó la ‘manita’ del Liverpool en el primer acto.

Un torbellino también en la segunda parte

El segundo tiempo fue calcado al primero, con el Liverpool encontrando de nuevo el camino del gol nada más reemprenderse el juego. Esta vez fue Mepham, en propia puerta, el que se adjudicó el sexto de los ‘reds’.

Estaba totalmente desatado el Liverpool y lo plasmó con otras tres dianas más, obra de Firmino (62′), Fábio Carvalho (80′) y Luis Díaz (85′).

Con el 9-0, la grada de Anfield no dudó en canturrear «We want ten» (queremos el décimo) para tener el récord en exclusiva, aunque este, a pesar de la insistencia en los minutos finales, no se dejó ver.

Debut de un joven español

Klopp pudo dar descanso a algunas de sus figuras y dar minutos a jóvenes valores como el del español Stefan Bajcetic. El vigués, de tan solo 17 años, tuvo sus primeros minutos con el primer equipo ‘red’ en un día histórico para el Liverpool y la Premier.

