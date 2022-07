Premier League: ¡Cristiano (CR7) Ronaldo le pide al Manchester United que le deje salir!

El Times informa que el futbolista portugués le ha solicitado al club que, en caso de recibir una oferta satisfactoria, la acepte.

Cristiano Ronaldo quiere seguir jugando, y ganar, la Champions League y no lo puede lograr en Old Trafford esta temporada, ya que jugarán la Europa League.

Bayern de Múnich y Chelsea son las dos grandes opciones entre los que han mostrado interés en el portugués.

Los rumores sobre una posible salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United parecen ser ciertos e informa el diario The Times que el futbolista le habría pedido al club un cambio de aires este mismo verano.

Tras una decepcionante temporada, Cristiano Ronaldo, a sus 37 años, tiene claro que tendrá complicado levantar títulos en Old Trafford y especialmente la Champions League, su gran obsesión, dado que el club no participa en la máxima competición europea. De no participar esta temporada, cortaría su racha de 19 años consecutivos formando parte de la Champions, desde que saliera del Sporting de Lisboa siendo un adolescente. Son 183 las presencias que ha tenido dicho torneo, saldadas con 140 goles y 42 asistencias, además de haber levantado el trofeo en 5 ocasiones. about:blank

Este es el gran motivo que ha tenido CR7 para solicitar que, en caso de que llegue una oferta satisfactoria, el Manchester United la acepte para así poder intentar agrandar su leyenda, ahora que cada vez le queda menos tiempo en la élite y dado que este curso los red devils formarán parte de la Europa League.

Entre todos los clubs que pueden tener interés en CR7, los que destacan son el Bayern de Múnich y el Chelsea, quienes ya habrían mostrado el interés en incorporar al delantero. Ambos podrían perder a Robert Lewandowski, perseguido por el Barça, y Romelu Lukaku, que se quiere marchar, y el luso sería un comodín perfecto por su capacidad goleadora. De hecho, informan desde Inglaterra que Todd Boehly, nuevo propietario ‘blue’, se habría incluso reunido con Jorge Mendes hace un mes con la esperanza de asegurar un acuerdo por el atacante.

No obstante, Cristiano sigue teniendo contrato con el United por una temporada más, hasta junio del 2023, con opción a una más, por lo que se deberá pasar a dejar dinero en caja. Hace solo un año, los ingleses pagaron 15 millones de euros por él y esperan poder recuperarlo.

Sin duda la noticia desvelada por el Times es de impacto, porque hace poco menos de un año Cristiano Ronaldo regresaba por todo lo alto a la que había sido su casa para ayudar al Manchester United a dar otro salto adelante, pero eso no se ha logrado. Tras un gran inicio a nivel individual, con 5 goles en los primeros cinco partidos con su nueva camiseta, el rendimiento tanto suyo como del equipo fue cayendo en picado, hasta que terminó por ser despedido Ole Gunnar Solskjaer.

Luego, el resto, fue un remar contra marea para CR7, que no encajó en absoluto con Ralf Rangnick y no entendió su forma de ver el fútbol. Aun así, el luso terminó anotando 18 dianas en la Premier League que, aunque lejos de sus mejores números, son buenas cifras para un futbolista de su edad.

Con la llegada de Erik ten Hag estaba por ver que pasaba con Cristiano Ronaldo. El técnico neerlandés aseguró contar con el portugués, pero este parece tener otros planes y está dispuesto a volver a despedirse de Old Trafford para seguir alcanzando grandes metas. O, al menos, intentarlo, por lo que será muy complicado convencerlo.

Esta salida hará daño al United, que ya perdió a Edinson Cavani en su delantera tras salir gratis y necesitará un refuerzo de lujo arriba si no quiere vivir otra temporada decepcionante.

Mundo Deportivo