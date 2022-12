Preguntas y respuestas interesantes y populares sobre el deporte

Viendo competir y entrenar a los atletas, las personas alejadas del mundo del deporte suelen hacerse muchas preguntas. ¿Por qué las gimnastas son de baja estatura? ¿Cuánto pesa y cuesta una medalla de oro olímpica? ¿Cuántos agujeros tiene una pelota de golf? ¿Qué gimnasta ganó una medalla de oro olímpica compitiendo con una rodilla rota? Respuestas a preguntas interesantes y populares sobre deportes.

¿Qué jugador de hockey sobrevivió cuando un rival le cortó la garganta con su patín?

El hockey es un juego peligroso. Los patines afilados y los discos que vuelan a gran velocidad lesionan a menudo a los deportistas sobre el hielo. En 1989, Clint Malarczuk fue golpeado accidentalmente en la garganta por un patín del equipo contrario al caerse. La cuchilla cortó la vena yugular del jugador de hockey.

Las consecuencias podrían haber acabado muy mal de no haber sido por las hábiles manos del fisioterapeuta Jim Pizzatelli. El hombre sujetó la vena del portero con las manos y se lo llevó a los vestuarios, donde no soltó el cuello del jugador de hockey hasta que llegó la unidad de cuidados intensivos.

Malarchuk perdió litro y medio de sangre, pero fue rescatado y empezó a entrenar una semana después.

Entonces, ¿por qué los gimnastas son de baja estatura?

Existen muchas teorías sobre la baja estatura de las gimnastas. La más lógica y popular tiene que ver con el régimen de entrenamiento de los atletas.

Los humanos tienen almohadillas cartilaginosas en los extremos de los huesos. Al estar sometidas a cargas excesivas, las «placas de crecimiento» se desgastan. Como la gimnasia suele practicarse a una edad temprana, el entrenamiento tiene un efecto traumático en el sistema musculoesquelético, lo que frena el crecimiento de los atletas.

¿Qué tipo de polvos se untan los gimnastas en las manos antes de actuar?

Antes del comienzo de la competición, bastantes espectadores observaron que los gimnastas se acercaban a un recipiente con un extraño polvo blanco y se cubrían las manos con él.

La sustancia desconocida se llama magnesia en polvo. Es necesario para eliminar el más mínimo rastro de humedad y también para facilitar el deslizamiento. Esto reduce el riesgo de resbalar del material deportivo y facilita a los deportistas los giros en barras o paralelas.

¿Cuándo ha matado un rayo a todo un equipo de fútbol durante un partido?

Por desgracia, estas terribles situaciones también se han dado en el deporte. En 1998, se celebraba un partido de fútbol en la República Democrática del Congo durante una tormenta. En un momento dado, un rayo cayó sobre el campo y mató a 11 futbolistas. Más de 30 espectadores resultaron quemados.

Curiosamente, sólo el equipo visitante resultó muerto, mientras que el equipo local permaneció ileso.

¿Cuánto pesa una medalla de oro?

En los Juegos Olímpicos de 2016, el peso de las medallas de oro era de 500 gramos. Sólo contenían un 1,34% de oro y se componían principalmente de plata (más del 90%) y cobre.

Curiosamente, el precio oficial de la medalla olímpica es de unos 570 dólares. Sin embargo, en las subastas el valor del trofeo se multiplica varias veces. Por ejemplo, la medalla de oro de Jesse Owens se vendió por 1.500.000 dólares.

¿Qué gimnasta olímpico ganó la medalla de oro compitiendo con una rodilla rota?

Montreal, 1976. La japonesa Sun Fujimoto se rompe la rodilla durante una actuación de gimnasia por equipos, pero sigue actuando. El clímax de su actuación es un aterrizaje perfecto sobre ambos pies, que merece la máxima calificación. Cuando terminó la representación, el japonés cayó al suelo retorciéndose de dolor.

Qué ropa se usaba para entrenar y competir en la antigua Grecia

Los antiguos griegos no veían la necesidad de vestirse para entrenar y competir en los Juegos Olímpicos, así que actuaban desnudos. Por cierto, a causa de los cuerpos desnudos no había mujeres entre los espectadores, no se permitía la presencia de damas en las gradas.

¿Qué marcas famosas se crearon a raíz de una disputa familiar?

Puede que este tema no sea una de las preguntas populares sobre deporte, pero créame, todo el mundo conoce estas empresas.

En 1924, Rudolf y Adolf Dassler crearon una empresa para la fabricación de calzado deportivo. Unos años más tarde surgió un conflicto entre los hermanos y la empresa se dividió en dos marcas. Adolf bautizó su empresa con los nombres de Adidas (por su nombre y apellido) y Rudolf RuDa. Más tarde, la empresa de Rudolf pasó a llamarse Puma.

Cómo un atleta estadounidense obligó a la selección soviética a llevar bigote

El nadador estadounidense Mark Spitz fue famoso no sólo por sus asombrosos logros deportivos, sino también por su espeso bigote.

Spitz mencionó una vez en una entrevista que el entrenador del equipo soviético le preguntó si su bigote le impedía moverse más rápido en el agua. Mark bromeó y contestó que era sólo el bigote. El cuerpo se vuelve más aerodinámico y aumenta la velocidad. Al año siguiente, Spitz observó al bigotudo equipo de natación soviético, sonriendo irónicamente.

