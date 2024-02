¡Posando con los fans! El doble de Luis Miguel también está en Caracas: ” A veces les tengo explicar que no soy él”

Este lunes 12 de febrero se realizará el tan ansiado concierto de Luis Miguel, el recital con sus mejores temas se llevará a cabo en el estadio Monumental Simón Bolívar, que sin duda será el escenario perfecto para disfrutar de la música y la voz única de “El Sol de México”.

Es interesante saber que el doble del cantante mexicano también se encuentra en Caracas, para lo que será el show más grande y esperado por los venezolanos este 2024. Los imitadores suelen ser muy talentosos y dedicados a recrear la imagen y el estilo de sus ídolos, lo que puede generar una experiencia única para el público. Algunos se preguntan ¿”le darán chance” de cantar en el estadio monumental de Caracas?

En las redes sociales como Instagram y Tiktok, se han viralizado imágenes y videos del doble de Luismi, en el Eurobuilding con un atuendo totalmente negro, posando con los fans, quienes aunque reconocen que no es el verdadero “Sol de México”, no pierden la oportunidad para fotografiarse junto a él.

Carlos Chávez es el nombre de imitador de Luismi, y comenta que desde siempre lo ha admirado; desde sus 20 años inició en este mundo y ofreció durante 15 años shows representativos de el artista méxicano. “Luis es mi ídolo y me ha ayudado mucho tener parecido con él”

Chávez es oriundo del estado Carabobo, y resalta que no se ha perdido de ningún concierto de su ídolo en Venezuela, y cuando Luis Miguel, lo ve en los conciertos lo reconoce y saluda con cariño.

Actualmente, Carlos Chávez se desempeña como chefs y tiene un taller de pintura automotriz; el día de hoy estará muy cerca del artista, para lo que el describe como “una noche mágica”.

Chávez se viralizó en redes sociales luego que algunos fanáticos de Luismi posaran junto a él, “Me siento muy bien haciéndolo, me disfruto el momento. La gente me dice de todo, a veces les tengo que explicar que no soy Luis Miguel”. Del mismo modo, Chávez no dejó pasar la oportunidad de fotagrafiarse con parte de los músicos de “El Sol de México”, que se hospedan en el Eurobuilding.

