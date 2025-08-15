Portugueseños recuperan su visión: 400 pacientes recuperan sus vidas gracias a la Misión Milagro y «Una Cirugía para Todos»

«No solo devolvemos la vista, devolvemos la vida», destacó la primera dama del estado y rostro de la misión, María Gabriela Gil.

Bajo el sol de Portuguesa, 400 pacientes recuperan su vista y sus vidas están siendo transformadas. En un esfuerzo humanitario que combina tecnología, gestión estatal y esperanza, la tercera jornada quirúrgica oftalmológica avanza con éxito, atendiendo cataratas, pterigion y otras patologías que roban la luz a los más vulnerables.

La Licenciada María Gabriela Gil, Primera Combatiente del estado y rostro de esta misión, destaca el impacto: «Gracias al Presidente Nicolás Maduro con la Misión Milagro, y al Gobernador Primitivo Cedeño con Una Cirugía Para Todos, hoy atendemos a quienes más nos necesitan. ¡Portuguesa ya suma 6.000 milagros!», dijo al referirse al total de pacientes atendidos por estos programas en la entidad, revela el mecanismo clave: VenApp, la aplicación creada por el Gobierno Bolivariano que identifica cada caso urgente.

¿Cómo funciona el milagro?

Registro digital: Los pacientes solicitan ayuda mediante VenApp. Priorización: El sistema del 1×10 del Buen Gobierno detecta las necesidades críticas. Movilización integral: Desde consulta, valoración, traslado, cirugía gratuita hasta el regreso a casa.

«No solo devolvemos la vista, devolvemos la vida», enfatiza Gil, mientras supervisa el postoperatorio de ancianos y campesinos cuyas miradas vuelven a brillar.

Cifras que iluminan:

6.000 cirugías acumuladas en Portuguesa.

100% gratuitas, sin listas de espera burocráticas.

Próximas jornadas: enfocadas en pacientes registrados en VenApp, en los principales hospitales de Portuguesa.

Testimonio de un milagro:

«Me operaron de cataratas ayer… ¡Hoy veo el rostro de mi nieto!», exclama Ramón Vásquez (67 años), agricultor de Agua Blanca, mientras sostiene la mano de Gil.

Este modelo de atención –donde Salud Pública, Gobernación y comunidad convergen– demuestra que la revolución de la mirada es posible. «Misión Milagro y Una Cirugía para todos nos permiten ir donde el pueblo nos necesita», concluye la Primera Combatiente, anunciando más jornadas: «Seguiremos haciendo milagros, porque recuperar la luz de los ojos es recuperar la dignidad».

NP

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión