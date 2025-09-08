Portuguesa celebra los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto

Este lunes inician las celebraciones centrales, en las que se espera la participación, no solo de devotos de la región, sino también de todas partes del país, por lo que autoridades han informado el despliegue de al menos mil 940 funcionarios de seguridad.

Desde este sábado y domingo, con múltiples actividades, la feligresía en el estado Portuguesa celebra los 373 años de la aparición de la Virgen al cacique Coromoto.

Las festividades religiosas se dieron con el inicio de la tradicional cabalgata, acto que honra, impregnado de costumbres propias de la región llanera, a la patrona de Venezuela.

Entre tanto, este lunes inician las celebraciones centrales, en las que se espera la participación, no solo de devotos de la región, sino también de todas partes del país.

Para esta celebración, que coincide también con la de la patrona de los pescadores, Virgen del Valle, se tiene previsto el despliegue de al menos mil 940 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad, con el objetivo de garantizar el bienestar de los devotos.

