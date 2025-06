Por varios años las Venezolanas han protagonizado múltiples rencillas: Gaby Spanic decidida a demandar a Alicia Machado, así se define la batalla

Por varios años, ambas venezolanas han sido protagonistas de múltiples rencillas que, provocaron que el caso fuera manejado por un abogado.

Durante años, las venezolanas Gaby Spanic y Alicia Machado, han estado en el ojo del huracán por su evidente rivalidad. En este sentido, la protagonista de «La Usurpadora», decidió llevar el caso al ámbito legal por declaraciones que ella considera «difamatorias».

El mayor interés de Gaby es proteger «su reputación y bienestar emocional», por lo que el periodista Gustavo Adolfo Infante, también se vio salpicado luego de «atacarla» en varias ocasiones.

En meses pasados, Spanic enfatizó que, no permitiría que se siguieran difundiendo mentiras sobre su persona y que tomaría las medidas necesarias para defender su honor y carrera con la ayuda de su abogado, Guillermo Pous.

¿Qué sigue en la batalla legal de Gaby y Alicia?

La tarde del 6 de junio, la actriz venezolana en compañía de su defensor, asistieron al programa ‘Siéntese Quien Pueda’ de Univisión, para hablar sobre las acciones legales que planeaban tomar en contra de la exreina de belleza.

En sus declaraciones, Pous enfatizó que «el exceso de libertad de expresión también puede tener consecuencias». Por lo tanto, mantuvieron un contacto directo con Machado para pedir que frenara los ataques en contra de su cliente.

Tras la advertencia, según Guillermo, Alicia tuvo «un comportamiento de una absoluta dama», dejando claro que, este podría ser el fin de una guerra de años que han protagonizado ambas venezolanas.

«Accedió, estuvo de acuerdo. Mantiene esta tregua profesional y personal. Lo mismo que decidió hacer la señora Spanic», informó Pous.

Por su parte, la actriz de 51 años resaltó que, se sintió agotada por las difamaciones en su contra. «Lamentablemente yo no sé por qué dice que yo le tengo envidia, que un live yo supuestamente lo hice borracha, que yo no me canso de hablar mal de ella», aseveró.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano