¡Por ser homosexual! Elton John no pudo adoptar niño ucraniano

El cantante británico Elton John quería adoptar un niño huérfano ucraniano en 2009, pero no le dejaron hacerlo por ser homosexual, recordó en el podcast de su amiga Dua Lipa, At Your Service.

Según cuenta el intérprete de Rocket Man, en 2009, viajó a Ucrania como parte de la labor humanitaria y en uno de los orfanatos, conoció a un bebé seropositivo de 14 meses llamado Lev.

«Pasé horas llevándolo en brazos a todas partes y al final del día, tuve una rueda de prensa y me preguntaron: Parece que te encanta este niño. ¿Te gustaría adoptarlo?», recuerda el cantante. Si bien respondió que «le gustaría mucho adoptarlo«, la legislación ucraniana prohíbe adoptar niños a las personas mayores de 45 años y en aquel entonces, Elton tenía 62 años.

Así mismo, John confiesa «Y como era gay, no me permitieron hacerlo». El interprete recuerda que después de esa visita al orfanato, su esposo, el director de cine canadiense David Furnish, le preguntó si le gustaría tener hijos. Y si bien antes de su visita a Ucrania, «siempre le había dicho que no, aquel pequeño le estaba enviando un mensaje». «Sentí como si me dijera: Vamos, ¡puedes ser padre! Y fue ahí cuando decidimos tener hijos, gracias a ese niño de Ucrania», reveló.

Es importnate mencionar que John y su esposo son padres de dos hijos que tuvieron en 2010 y 2013 por medio de un vientre de alquiler.

Con información de: La Iguana Tv