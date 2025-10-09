Por la soberanía y la paz: PSUV Iribarren reúne a 423 jefes y jefas de UBCH

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el municipio Iribarren llevó a cabo un masivo Encuentro de Jefes y Jefas de UBCH por la Soberanía y la Paz en la Base Aérea Tte. Vicente Landaeta Gil. La actividad reunió a 423 líderes de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), considerados la «célula base» del partido.

Yanys Agüero, alcalde del municipio Iribarren y organizador del PSUV, destacó que el encuentro tenía como objetivo fortalecer la comunicación con los líderes territoriales y buscar respuestas a las necesidades comunitarias. Sin embargo, el punto central fue la alerta geopolítica.

Agüero señaló que la actividad se enfocó en el «contexto actual» y la «amenaza del gobierno de los Estados Unidos contra nuestra patria». El alcalde enfatizó la necesidad de que la militancia esté preparada para cualquier eventualidad.

«Siempre vamos a apostar a la paz y la tranquilidad, pero es un deber prepararnos para otro escenario, un escenario bélico, como como lo quieran materializar, en este caso el gobierno en los Estados Unidos», declaró Agüero.

La reunión sirvió para coordinar tareas puntuales en el territorio, buscando enlazar la labor del partido con el Poder Popular, las comunas y los movimientos sociales, asegurando que la estructura se mantenga «en alerta permanentemente» para la defensa de la soberanía en Iribarren.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto