Polonia será rival de la Selección Argentina: El mensaje provocador para Lionel Messi

La Selección Argentina se enfrentará a la Polonia de Lewandowski y compañía en el cierre del Grupo C y el tercer rival en el Mundial de Catar comenzó a palpitar el encuentro.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Catar y la Scaloneta ilusiona a propios y extraños. Con el sorteo ya consumado, la Selección Argentina sabe que enfrentará a Arabia Saudita, México y Polonia en el Grupo C. En esa línea, la cuenta oficial del país europeo le dedicó un mensaje al 10 para palpitar el encuentro…

El mensaje de Polonia para Messi por el cruce en el Mundial de Catar 2022

«Cuando sabés que te espera mucho trabajo con Kamil Glik y Jacek Góralski», publicó la cuenta oficial de Polonia en Twitter, haciendo a ilusión a los futbolistas más fuertes en la zona defensiva de su equipo. Por un lado, Glik es uno de los defensores centrales más experimentados en su Selección, mientras que Góralski es uno de los habituales volantes centrales.

Además, no hay que olvidarse que Robert Lewandowski, la gran figura de Polonia, también tuvo un cruce con Messi: cuando la Pulga ganó el Balón de Oro por sobre el delantero del Bayern Munich sentenció: «Es un honor competir contigo Robert y te mereces tu Balón de Oro. Ojalá France Football te lo dé, todos sabemos que lo debiste ganar el año pasado y ojalá te lo den y lo puedas tener en tu casa, es justo». Luego, Lewandowski ganó el Premio The Best y dijo que ese galardón es más importante que el de FIFA, ya que sólo votan periodistas y no futbolistas.

