Politólogo Ricardo Ríos: “Rodolfo Hernández hizo muy mala campaña para la segunda vuelta en Colombia”

El Politólogo Ricardo Ríos, estuvo como invitado en el programa Es Tendencia con Daniel Oviedo por Somos 93.5 FM “La Romántica de Barquisimeto”. Donde habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia, donde resultó electo Gustavo Petro, siendo este por primera vez un Presidente de izquierda en la hermana nación.

“A mi me gustaría rescatar lo positivo que fue la votación en el tema de la velocidad. Ya a las 6 de la tarde había un ganador y eso es algo muy bueno del sistema electoral colombiano, además que no se puede decir que no es un país democrático”, dijo Ríos.

De igual forma, aplaudió que los contendientes hayan respetado los resultado y felicitado al ganador electoral que en este caso fue Petro.

Con respecto a la comparación de votos de la primera y la segunda vuelta, dijo que los votos del uribismo no se iban a sumar mecánicamente a Rodolfo Hernández: “Rodolfo Hernández fue un muy mal candidato e hizo muy mala campaña para la segunda vuelta. Eso hizo que gente que hasta hace una semana pensaba votar contra Petro simplemente votara en blanco, se abstuviera o incluso votara por Petro por miedo a Rodolfo”, explicó.

El politólogo señaló que en las últimas dos semanas el candidato Rodolfo Hernández fue bajando lentamente y Gustavo Petro fue subiendo poco a poco: “El candidato Rodolfo Hernández fue muy malo, además que tenía una visión desagradable para los colombianos, añadiendo las barbaridades que dijo durante la campaña”, exclamó Ríos.

Otro punto a favor de Petro reseñó Ríos, fue la negativa de Hernández en debatir públicamente.

“El narcotráfico es un factor de poder”

Ricardo Ríos, explicó que para poder sobrevivir, debe existir una especie de acuerdo con este vector de poder y seguramente habrá un acuerdo con estos factores que obviamente no serán públicos: “Políticamente es incorrecto, pero eso es así”, indicó.

Seguidamente, el politólogo dijo que Colombia tiene mucho peso a nivel geopolítico en toda la región: “Habrá un cambio con respecto a Embajadas, también con relación al Gobierno Interino de Venezuela y todos estos planteamientos van a ser muy interesantes”, aseguró.

Nicolás Maduro felicitó inmediatamente a Petro, a lo que el politólogo señaló es algo normal y también se dará la recuperación de las relaciones con Venezuela a nivel comercial y diplomático: “Esa victoria le da un giro a la política en Venezuela”, expuso.

Por último, recordó que la gestión de la pandemia golpeó mucho a los Gobiernos a nivel mundial, especialmente en América Latina. Por lo que hubo una respuesta insatisfactoria para la mayoría de la población.

Noticias Barquisimeto