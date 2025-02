Politólogo Ricardo Ríos: «Participación el 27 de abril podría generar más problemas que soluciones»

El reconocido politólogo Ricardo Ríos ofreció una entrevista exclusiva a Noticias Barquisimeto, donde abordó la compleja situación política de Venezuela en el contexto de las elecciones regionales y parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 27 de abril.

Ríos comenzó su análisis señalando que la participación de la oposición en estos comicios no es un tema sencillo. «Hay un elemento prelante que son los resultados del pasado 28 de julio; mientras ese nudo no esté resuelto, cualquier otra elección lo que hace es incrementarlo«, afirmó. Destacó que existen sectores dentro de la oposición que han decidido participar, mientras que otros se mantienen firmes en su rechazo al Gobierno. «Hay un sector que dice ser oposición pero tiene una agenda muy similar a la del Gobierno; ellos decidieron participar, mientras que algunos demostraron ser oposición férrea al Gobierno pero decidieron participar, rompiendo la línea de María Corina Machado«, explicó Ríos.

Según él, mientras las condiciones post 28 de julio permanezcan, «la participación genera más problemas que soluciones«.

En cuanto a la despolitización del ciudadano tras el 10 de enero, Ríos indicó que «el segmento que se considera opositor no ha mermado con respecto a julio pasado«. Sin embargo, reconoció que «lo que sí ha cambiado son las expectativas de cambio a corto plazo«, lo cual podría influir en la motivación de los votantes.

Respecto al escenario internacional, el politólogo consideró que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no participará solo en estas elecciones. «Siempre hay grupos minoritarios que van a participar. Esto igual no va a cambiar la percepción del Gobierno internacionalmente«, aseguró. Ríos enfatizó que después del 28 de julio se cruzó una línea roja y anticipó que lo que vaya a ocurrir el 27 de abril no hará una diferencia significativa en este ámbito.

Finalmente, al referirse específicamente al estado Lara, Ríos destacó: «Hay elementos interesantes en el caso de Lara. Hay partidos que han decidido participar, pero en el caso de Lara hay seccionales que no van a participar, entonces se genera esa dispersión a nivel nacional«. Esta situación podría complicar aún más el panorama electoral y político en la región.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto