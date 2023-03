Politólogo Ricardo Ríos: “Con la realización de las primarias la carrera apenas comienza.”

El desarrollo de las elecciones primarias para llegar a un consenso con respecto a un candidato por parte de la plataforma unitaria, representa el inicio de un escenario político variante, se puede decir que la carrera apenas comienza, y así se puede evidenciar en la reciente encuesta realizada durante el mes de marzo por la consultora Poder y Estrategia, donde los dos candidatos favoritos presentan un empate técnico. Mientras aún un 71% falta por ser convencido.

El profesional de la política Ricardo Ríos explicó para Noticias Barquisimeto, que en su último análisis presenta un interesante detalle. “Cuando se analizan las primarias, Rausseo y Machado presentan un empate. Pero cuando se preguntan por elecciones presidenciales, Rausseo toma el primer lugar.”

Politologo Ricardo Ríos

Destacó, que en “el caso de las elecciones primarias, donde se habla del 71 %, se encuentra dividido, 28% no va votar, 23% no escogió candidato y el resto no respondió, es decir, aún falta mucho por convencer.”

Ratificó que, por ser unas primarias, se habla de apenas es una parcialidad, hay que enfocar todo en un 29% que ya tienen sus candidatos y en ese caso los resultados dan como candidato favorito a Benjamin Rausseo con el 11% y en un tamaño similar a María Corina Machacho, lo que significa que, tomando el margen de error, estamos en presencia de un empate técnico.

Ayer compartimos un par de láminas de nuestro más reciente estudio. Es importante resaltar que el estudio es mucho más extenso que las dos láminas publicadas. No obstante, para quienes les interesa el tema metodológico, les comparto también la ficha técnica de la encuesta pic.twitter.com/EntVuYeYb0 — Ricardo Ríos (@riosdefrente) March 29, 2023

Confirmó, que “el actual gobernador del estado Zulia Manuel Rosales, aparece en el tercer lugar con un 8% a pesar de no oficializar su candidatura por los momentos, Enrique Capriles en un cuarto lugar y de último Juan Guaidó.”

Por último ratificó, que apenas se está comenzando un periodo de precampaña. “Nos encontramos iniciando un nuevo proceso para los electores, las situaciones pueden variar a lo largo de los 7 meses restantes para el desarrollo de las elecciones primarias, que seguramente de ser elegido puede representar un candidato contundente para aspirar la presidencia de la república.”

Zuleydy Márquez NB