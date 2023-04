Policías no pueden imponer multas de tránsito en Barquisimeto

El Director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT) en Barquisimeto, Nelson Torcate, afirmó en exclusiva para Noticias Barquisimeto que los cuerpos de seguridad del estado como la Policía Municipal de Iribarren, Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Lara (POLILARA) y Policía Nacional Bolivariana (PNB), no están en la facultad de imponer multas relacionadas a tránsito en Barquisimeto.

“La multa tiene la facultad única y exclusivamente los fiscales de la (AMTT), ellos son los responsables de la colocación de la multa. La Policía Municipal y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en materia de tránsito, es competente para colaborar solamente en el remolque del vehículo, pero la sanción y colocación de la multa es de la (AMTT)“, explicó el Director Torcate.

En este sentido, añadió que las multas por violaciones de tránsito van a partir de dos (2) petros que el usuario tiene un máximo de 60 días para cancelarlos, con previo convenimiento de pago con esta institución. En el caso de que el usuario incumpla con la ley y no se encuentre presente al momento del procedimiento, el vehículo será remolcado por los cuerpos de seguridad correspondientes.

Por último, apuntó que las multas no son exonerables: “Aquí viene la gente cada vez que se coloca una multa pidiendo exoneración y la misma no es exonerable. No tiene capacidad ningún ser mortal de exonerar una multa que le corresponde al tesoro del municipio. Es obligatorio el pago de la multa porque no es un dinero del funcionario, sino del municipio“, finalizó Torcate.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto