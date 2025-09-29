Policía detuvo a sujeto que roció de gasolina y quemó a su pareja en Aroa

Funcionarios policiales detuvieron al hombre, que presuntamente, roció gasolina y prendió en fuego a Roxana Parra, una joven enfermera de 25 años, oriunda de Aroa, municipio Bolívar.

La aprehensión ocurrió la mañana de este lunes 29 de septiembre, informaron fuentes extraoficiales.

El detenido, de 58 años, es la pareja sentimental de Parra. En las próximas horas será presentando ante los tribunales.

Leer también: Indignación en Aroa: Mujer es quemada por su pareja y se encuentra internada en el HCUAMP

El hombre, en medio de una discusión, le roció combustible a la joven porque ella quería terminar con la relación.

A raíz de las heridas sufridas, ella fue trasladada a la unidad de caumatogía del Hospital de Barquisimeto, algunas versiones indican que tiene quemaduras en más del 40% de su cuerpo.

Con información de YAD