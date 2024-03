Un nuevo polémico episodio de arresto policial a un motorizado tuvo lugar en Venezuela. En esta ocasión, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), detuvieron en un punto de control del municipio Rojas del estado Barinas, a una madre y su hijo que se desplazaban a bordo de una moto.

Tras la negativa de la mujer de bajarse del vehículo, la situación escaló hasta el punto de llegar a la violencia física.

Durante los más de cuatro minutos que dura el audiovisual, muestra a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), deteniendo en un punto de control del municipio Rojas de Barinas, a una pareja (madre e hijo) que se desplazaban a bordo de una moto. Alí Bastidas, usuario de nuestra red social de instagram @noticiasbarquisimeto comentó lo siguiente: ”De verdad esto salió de control, pronto veremos a las personas robando y cuando los vayan a agarrar, no se dejen y graben, ya esto es moda. Señor si usted sabe que no cumple con alguna ley o reglamento porque no obedece a la autoridad. No entiendo, no si está bien pues, ahora todo es abuso policial. ?¿Alguien vea actitud prepotente de la mujer? ¿Alguien ve la actitud de quién graba ? ¡Ah mundo los tiempos donde respetaban la autoridad!”

¡Polémico! Se viraliza nuevo arresto policial de un motorizado

Luego del procedimiento, no se han obtenido detalles sobre el caso. Estaremos atentos, para informarles.

